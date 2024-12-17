Вышел трейлер 3-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»
START опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В продолжении проекта Веник старается скрывать свои отношения с психологом Татьяной, Соня пытается сделать выбор между тремя поклонниками, Лиза и Диана ведут борьбу за личное пространство, а Арина хочет доказать свою значимость.
Кто снялся в сериале «Папины дочки. Новые»
В проекте снялись Филипп Бледный, Ксения Теплова, Полина Денисова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Татьяна Орлова, Лиза Арзамасова и Алексей Демидов.
Трейлер 3-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Когда выйдет 3-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»
Премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые» пройдет 2 января.
Где смотреть 3-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»
Новые эпизоды проекта также будут доступны для просмотра на СТС и START.
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