«Папины дочки. Новогодние»: сюжет и дата выхода фильма

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START готовят к выпуску праздничный фильм «Папины дочки. Новогодние». Режиссером картины выступает Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы»), а за сценарий проекта отвечают Аслан Гугкаев («Кухня»), Александр Гаврильчик («Ивановы-Ивановы»), Андрей Канойко («Мамочки») и Павел Брусочкин («Папины дочки. Новые»).

Брусочкин рассказал, что «Папины дочки. Новогодние» смогут создать у зрителей праздничное настроение: «Первый сезон закончился Новым годом, и эта история начинается как раз через шесть часов после финала двадцатой серии. Московская зима бывает разной, не всегда праздничной, но в нашем мини-фильме хочется показать красивую снежную зиму, семейные уют и тепло, которые все мы ждем в праздники».

Фото Кадр из фильма «Папины дочки. Новогодние»

По сюжету Веник (Филипп Бледный) отказывается от предложения Аллигатора (Александр Олешко) улететь на Мальдивы всей семьей.

Вместо этого он везет дочек, Тамару (Татьяна Орлова), Машу (Мирослава Карпович) и соседа Борю (Алексей Демидов) в подмосковный комплекс с пятизвездочным отелем, бассейном и горнолыжной трассой.

Оказавшись на месте, они понимают, что роскошные обещания Веника не совсем совпадают с реальностью.

Фото Кадр из фильма «Папины дочки. Новогодние»

К знакомым героям в фильме «Папины дочки. Новогодние» присоединятся Александр Ильин, Джемал Тетруашвили и Михаил Сотников.

Исполнитель роли Василия Федотова (Аллигатор) Александр Олешко считает, что главная цель картины в том, чтобы у людей на душе было по возможности спокойно и хорошо: «В Новый год все мечтают о чуде и исполнении желаний, поэтому во всех праздничных фильмах главное — настроение. Если оно получается, значит, все не зря».

Премьера картины «Папины дочки. Новогодние» пройдет на канале СТС 31 декабря.