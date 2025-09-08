Вышел первый трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

«Атмосфера Кино» показал первый трейлер фильма Анатолия Колиева «Папины дочки. Мама вернулась». В полнометражной версии любимой зрителями истории семья Васнецовых-Васильевых отправится в Кисловодск на торжество, даже не подозревая, чем обернется их путешествие.

Кто снялся в фильме «Папины дочки. Мама вернулась»

В картине снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Татьяна Орлова и Ольга Волкова.

Трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Когда выйдет фильм «Папины дочки. Мама вернулась»

Премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась» пройдет 30 октября.