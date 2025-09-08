Вышел первый трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
«Атмосфера Кино» показал первый трейлер фильма Анатолия Колиева «Папины дочки. Мама вернулась». В полнометражной версии любимой зрителями истории семья Васнецовых-Васильевых отправится в Кисловодск на торжество, даже не подозревая, чем обернется их путешествие.
Кто снялся в фильме «Папины дочки. Мама вернулась»
В картине снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Татьяна Орлова и Ольга Волкова.
Трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
Когда выйдет фильм «Папины дочки. Мама вернулась»
Премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась» пройдет 30 октября.
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