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Папины дочки Мама вернулась фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

8 сентября 2025, 18:25

1 мин.

Вышел первый трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Папины дочки. Мама вернулась», реж. Анатолий Колиев, Yellow, Black & White, START Studio, Канал СТС
Фото Кадр со съемок фильма «Папины дочки. Мама вернулась», реж. Анатолий Колиев, Yellow, Black & White, START Studio, Канал СТС

«Атмосфера Кино» показал первый трейлер фильма Анатолия Колиева «Папины дочки. Мама вернулась». В полнометражной версии любимой зрителями истории семья Васнецовых-Васильевых отправится в Кисловодск на торжество, даже не подозревая, чем обернется их путешествие.

Кто снялся в фильме «Папины дочки. Мама вернулась»

В картине снялись Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Татьяна Орлова и Ольга Волкова.

Трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»

Когда выйдет фильм «Папины дочки. Мама вернулась»

Премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась» пройдет 30 октября.

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