Российская драма «Панические атаки» выйдет в прокат 25 января

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25 января пройдет премьера российской драмы «Панические атаки». Режиссером и сценаристом проекта выступил Иван И. Твердовский («Наводнение»).

Сюжет фильма сосредоточен на главной героине Вике, страдающей от панических атак и других нервных проявлений. В ее родном городе состояние девушки связывают с экологией или древним проклятием.

В «Панических атаках» снялись Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Ксения Мери, Аня Нова, Сергей Уусталу, Алина Шульга, Елизавета Медведева, Марина Клещева.

С 25 января картину «Панические атаки» можно будет посмотреть во многих российских кинотеатрах.