Вышел второй трейлер боевика «Падение империи» с Кирстен Данст
А24 представил второй трейлер фильма «Падение империи»
А24 представил второй трейлер фильма «Падение империи», по сюжету которого в США разворачивается гражданская война. Режиссером и сценаристом проекта выступил Алекс Гарленд («28 дней спустя»).
В «Падении империи» снялись Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Нельсон Ли, Карл Глусман, Чин Ха и Джоджо Т. Гиббс.
Российская премьера фильма пройдет 11 апреля.
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