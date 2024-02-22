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Падение империи 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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22 февраля, 13:45

0 мин.

Вышел второй трейлер боевика «Падение империи» с Кирстен Данст

А24 представил второй трейлер фильма «Падение империи»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Падение империи».
Фото Кадр из фильма «Падение империи»
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А24 представил второй трейлер фильма «Падение империи», по сюжету которого в США разворачивается гражданская война. Режиссером и сценаристом проекта выступил Алекс Гарленд («28 дней спустя»).

В «Падении империи» снялись Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Нельсон Ли, Карл Глусман, Чин Ха и Джоджо Т. Гиббс.

Российская премьера фильма пройдет 11 апреля.

28 дней спустя, Киллиан Мерфи. Киллиан Мерфи будет работать над фильмом «28 лет спустя»

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