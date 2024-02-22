Вышел второй трейлер боевика «Падение империи» с Кирстен Данст

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А24 представил второй трейлер фильма «Падение империи», по сюжету которого в США разворачивается гражданская война. Режиссером и сценаристом проекта выступил Алекс Гарленд («28 дней спустя»).

В «Падении империи» снялись Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Нельсон Ли, Карл Глусман, Чин Ха и Джоджо Т. Гиббс.

Российская премьера фильма пройдет 11 апреля.