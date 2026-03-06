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Пацаны сериал 5 сезон: трейлер и дата выхода — Энтони Старр
Фильмы и сериалы

6 марта, 20:05

1 мин.

Опубликован трейлер 5-го сезона «Пацанов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны», реж. Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и др., Prime Video
Фото Кадр из сериала «Пацаны», реж. Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и др., Prime Video

Prime Video опубликовал трейлер пятого и финального сезона сериала «Пацаны». В заключительной главе истории развернется масштабное противостояние суперов и людей.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Пацаны»

В финальном сезоне снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара и Дженсен Эклз.

Трейлер 5-го сезона сериала «Пацаны»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Пацаны»

Финальный сезон сериала «Пацаны» стартует 8 апреля.

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