Опубликован трейлер 5-го сезона «Пацанов»

Prime Video опубликовал трейлер пятого и финального сезона сериала «Пацаны». В заключительной главе истории развернется масштабное противостояние суперов и людей.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Пацаны»

В финальном сезоне снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара и Дженсен Эклз.

Трейлер 5-го сезона сериала «Пацаны»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Пацаны»

Финальный сезон сериала «Пацаны» стартует 8 апреля.