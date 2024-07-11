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Пацаны: Энтони Старр — о завершении сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Актер Энтони Старр рассказал о завершении сериала «Пацаны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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Сегодня, 11 июля состоялась премьера седьмой серии четвертого сезона «Пацанов». В интервью IGN Nordic исполнитель роли Хоумлендера в сериале «Пацаны» Энтони Старр рассказал, что, по его мнению, завершить сериал после пятого сезона — правильное решение.

«Мы заслуживаем того, чтобы уйти с высоко поднятой головой, не чувствуя, что нам следовало сделать это раньше и мы, скажем так, злоупотребляем гостеприимством. Я думаю, что это будет самое подходящее время, но уйти будет сложно», — объяснил актер.

Ранее шоураннер проекта Эрик Крипке подтвердил, что пятый сезон супергеройского шоу станет заключительным.

Пацаны, 4 сезон. Шоураннер «Пацанов» рассказал о 4 сезоне и реакции Marvel на проект

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