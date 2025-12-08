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Пацаны 5 сезон сериал: тизер-трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

8 декабря 2025, 17:45

1 мин.

Вышел первый тизер-трейлер финального сезона «Пацанов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны», реж. Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и др., Amazon Prime Video
Фото Кадр из сериала «Пацаны», реж. Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и др., Amazon Prime Video

Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер финального пятого сезона «Пацанов». Проект Эрика Крипке рассказывает о назревающем противостоянии суперов и людей. В заключительной главе истории Бутчер (Карл Урбан) и его команда будет готовиться к масштабной битве с Хоумлендером (Энтони Старр).

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Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Пацаны»

В финальном сезоне снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара и Дженсен Эклз.

Кроме того, к касту пятого сезона присоединился Джаред Падалеки. Ранее сообщалось, что актер появится в пятом эпизоде.

Тизер-трейлер 5-го сезона сериала «Пацаны»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Пацаны»

Финальный сезон сериала «Пацаны» стартует 8 апреля 2026 года.

Пацаны сериал 5 сезон: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, сюжет и&nbsp;актеры.Монстры против монстров: что известно о пятом и финальном сезоне «Пацанов»

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