Вышел первый тизер-трейлер финального сезона «Пацанов»

Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер финального пятого сезона «Пацанов». Проект Эрика Крипке рассказывает о назревающем противостоянии суперов и людей. В заключительной главе истории Бутчер (Карл Урбан) и его команда будет готовиться к масштабной битве с Хоумлендером (Энтони Старр).

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Пацаны»

В финальном сезоне снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара и Дженсен Эклз.

Кроме того, к касту пятого сезона присоединился Джаред Падалеки. Ранее сообщалось, что актер появится в пятом эпизоде.

Тизер-трейлер 5-го сезона сериала «Пацаны»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Пацаны»

Финальный сезон сериала «Пацаны» стартует 8 апреля 2026 года.