Джаред Падалеки присоединится к сериалу «Пацаны»

Актер Джаред Падалеки («Сверхъестественное») принял приглашение Эрика Крипке присоединиться к касту сериала «Пацаны».

«На данном этапе моей актерской карьеры я хочу работать только над теми проектами и только с теми людьми, которые мне по-настоящему небезразличны, а, очевидно, с Эриком мы связаны навсегда», — рассказал актер.

Падалеки добавил, что ценит Крипке как человека и профессионала своего дела: «Он создал «Сверхъестественное». Он создал Сэма Винчестера и Руби (Женевьев Падалеки), на которой я в итоге женился и создал семью. Я обожаю его. Мне нравится его юмор. Я восхищаюсь Эриком как человеком и его подходом к созданию историй».

Ранее Джаред Падалеки говорил, что готов сняться в проекте, но ему нужно немного времени на подготовку.

Появления актера стоит ожидать в пятом, финальном сезоне шоу.