Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Пацаны 4 сезон: сюжет и дата выхода
Фильмы и сериалы

25 февраля, 22:30

1 мин.

Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Продолжение сериала Amazon Prime «Пацаны» возвращается уже этим летом — премьера четвертого сезона выйдет 13 июня.

«Пацаны» представляет собой черную сатиру на популярные кинокомиксы. Проект рассказывает о мстителях, борющихся с супергероями, злоупотребляющими своими сверхспособностями.

В сентябре прошлого года у «Пацанов» вышел спин-офф под названием «Поколение Ви», сосредоточенный на юных суперах, которые еще только начинают учиться контролировать свои способности.

поколение ви, пацаны. «Поколение Ви»: стоит ли смотреть смелый спин-офф «Пацанов»
Сериалы
1
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
Следующий материал
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
23 фев 22:00
Стало известно, когда выйдет новый приквел «Игры престолов»
dasdsadada