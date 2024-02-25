Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
Продолжение сериала Amazon Prime «Пацаны» возвращается уже этим летом — премьера четвертого сезона выйдет 13 июня.
«Пацаны» представляет собой черную сатиру на популярные кинокомиксы. Проект рассказывает о мстителях, борющихся с супергероями, злоупотребляющими своими сверхспособностями.
В сентябре прошлого года у «Пацанов» вышел спин-офф под названием «Поколение Ви», сосредоточенный на юных суперах, которые еще только начинают учиться контролировать свои способности.
Последние новости
26 фев 20:05
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже