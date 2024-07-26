4 сезон сериала «Пацаны» посмотрели 55 миллионов зрителей

«Пацаны» продолжают ставить рекорды — как сообщает Amazon, за 39 дней с момента старта шоу четвертый сезон сериала посмотрели более 55 миллионов зрителей по всему миру.

По сравнению с прошлым сезоном аудитория проекта выросла на 20 процентов. «Пацаны» вошли в четверку самых просматриваемых сериалов платформы Prime Video, уступая только первым сезонам «Властелина колец: Колец власти», «Фоллаута» и «Джека Ричера».

Пятый сезон «Пацанов» станет заключительным. Дата его релиза пока не анонсирована, но известно, что продолжение спин-оффа «Поколение Ви» выйдет в следующем году.