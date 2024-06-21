4 сезон «Пацанов» показал рекордный старт в истории проекта

Как сообщает Amazon, «Пацаны» установили новый рекорд по количеству зрителей. За первые четыре дня с момента старта четвертого сезона аудитория супергеройского проекта выросла на 21% по сравнению с предыдущим сезоном.

Проект Эрика Крипке рассказывает о назревающем противостоянии между супергероями и людьми. До премьеры четвертого сезона «Пацанов» шоураннер не исключал возможности шестого сезона, но позже заявил, что пятый сезон станет последним.

На Rotten Tomatoes «Пацаны» получили почти стопроцентное одобрение от критиков, а вот зрители оценили премьеру куда прохладнее — на данный момент на счету проекта всего 50% одобрения аудитории.