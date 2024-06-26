Опубликовано превью 5 эпизода четвертого сезона «Пацанов»

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Prime Video Mexico опубликовал превью пятой серии «Пацанов», получившей название «Остерегайся бармаглота, сын мой». Сценарий эпизода написала Джудалина Нейра.

«Пацаны» рассказывают о противостоянии циничных супергероев и отважной группировки людей. К слову, в новом эпизоде появятся персонажи спин-оффа «Поколение Ви».

Пятый эпизод «Пацанов» выйдет 27 июня.