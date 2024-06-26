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Пацаны 4 сезон: когда выйдет 5 серия — трейлер 5 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:15

0 мин.

Опубликовано превью 5 эпизода четвертого сезона «Пацанов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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Prime Video Mexico опубликовал превью пятой серии «Пацанов», получившей название «Остерегайся бармаглота, сын мой». Сценарий эпизода написала Джудалина Нейра.

«Пацаны» рассказывают о противостоянии циничных супергероев и отважной группировки людей. К слову, в новом эпизоде появятся персонажи спин-оффа «Поколение Ви».

Пятый эпизод «Пацанов» выйдет 27 июня.

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