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Пацаны 4 сезон 5 серия: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 16:15

0 мин.

Вышел пятый эпизод 4 сезона «Пацанов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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На Prime Video вышла пятая серия четвертого сезона «Пацанов», получившая название «Остерегайся бармаглота, сын мой».

В новом эпизоде шоу Старлайт (Эрин Мориарти) продолжает нести репутационный ущерб, Бутчер (Карл Урбан) отдаляется от своей группировки мстителей, а Хоумлендер (Энтони Старр) переживает последствия «возвращения домой».

Шестой эпизод четвертого сезона «Пацанов» выйдет 4 июля.

Пацаны, 3 сезон. Дата выхода 4 сезона сериала «Пацаны»: расписание релиза эпизодов

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