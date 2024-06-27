Вышел пятый эпизод 4 сезона «Пацанов»
На Prime Video вышла пятая серия четвертого сезона «Пацанов», получившая название «Остерегайся бармаглота, сын мой».
В новом эпизоде шоу Старлайт (Эрин Мориарти) продолжает нести репутационный ущерб, Бутчер (Карл Урбан) отдаляется от своей группировки мстителей, а Хоумлендер (Энтони Старр) переживает последствия «возвращения домой».
Шестой эпизод четвертого сезона «Пацанов» выйдет 4 июля.
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