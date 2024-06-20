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Пацаны 4 сезон 4 серия Мудрость пожилых: дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 11:30

0 мин.

На Prime Video вышел новый эпизод 4 сезона сериала «Пацаны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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На платформе Prime Video вышла четвертая серия четвертого сезона сериала «Пацаны». Новый эпизод получил название «Мудрость пожилых». Сценарий серии написал Джофф Олл («24 часа»).

Проект Эрика Крипке («Сверхъестественное») рассказывает о циничной группе супергероев, которым противостоит отважный отряд, называющий себя «Пацаны».

Недавно шоураннер сериала подтвердил, что супергеройский проект завершится пятым сезоном.

Пацаны, 4 сезон. Супергеройский кризис среднего возраста: как стартовал 4 сезон «Пацанов»

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