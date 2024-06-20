На Prime Video вышел новый эпизод 4 сезона сериала «Пацаны»
На платформе Prime Video вышла четвертая серия четвертого сезона сериала «Пацаны». Новый эпизод получил название «Мудрость пожилых». Сценарий серии написал Джофф Олл («24 часа»).
Проект Эрика Крипке («Сверхъестественное») рассказывает о циничной группе супергероев, которым противостоит отважный отряд, называющий себя «Пацаны».
Недавно шоураннер сериала подтвердил, что супергеройский проект завершится пятым сезоном.
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