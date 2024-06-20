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Пацаны 4 сезон 2024: где смотреть все серии онлайн
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:25

1 мин.

Где смотреть 4 сезон сериала «Пацаны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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Сегодня, 20 июня вышла четвертая серия четвертого сезона сериала «Пацаны». Таким образом, к просмотру уже доступна первая половина проекта.

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Сериал рассказывает о неравной борьбе влиятельных супергероев и простых людей.

В «Пацанах» снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Нэйтан Митчелл, Колби Минифи, Клаудия Думит, Камерон Кроветти, Вэлори Керри, Сьюзэн Хэйард, Дженсен Эклс и Джеффри Дин Морган.

Четвертый сезон сериала «Пацаны» выходит на стриминге Amazon Prime Video. С небольшой задержкой серии также выходят и становятся доступны к просмотру на платформе Rutube и на других сторонних сайтах.

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