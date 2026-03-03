2-й сезон сериала «Отмороженные»: расписание релиза эпизодов
В онлайн-кинотеатре Wink стартовал второй сезон сериала «Отмороженные». В новой главе истории Фил и Нейман возвращаются, чтобы отомстить заклятому врагу и восстановить справедливость.
«Фил сталкивается с новой реальностью и обстоятельствами, которые потребуют от него принимать совершенно неожиданные решения», — рассказал о развитии своего персонажа Влад Коноплев.
Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Отмороженные»
В новом сезоне снялись Ян Цапник, Светлана Иванова, Влад Коноплев, Денис Васильев, Эмилия Спивак, Нонна Гришаева и Федор Лавров.
Трейлер 2-го сезона сериала «Отмороженные»
Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Отмороженные»
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9 июн 19:30