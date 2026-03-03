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Отмороженные 2 сезон: дата выхода серий и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

3 марта, 19:15

1 мин.

2-й сезон сериала «Отмороженные»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink

В онлайн-кинотеатре Wink стартовал второй сезон сериала «Отмороженные». В новой главе истории Фил и Нейман возвращаются, чтобы отомстить заклятому врагу и восстановить справедливость.

«Фил сталкивается с новой реальностью и обстоятельствами, которые потребуют от него принимать совершенно неожиданные решения», — рассказал о развитии своего персонажа Влад Коноплев.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Отмороженные»

В новом сезоне снялись Ян Цапник, Светлана Иванова, Влад Коноплев, Денис Васильев, Эмилия Спивак, Нонна Гришаева и Федор Лавров.

Трейлер 2-го сезона сериала «Отмороженные»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Отмороженные»

1 серия 25 февраля
2 серия 25 февраля
3 серия 4 марта
4 серия 4 марта
5 серия 11 марта
6 серия 11 марта
7 серия 18 марта
8 серия 18 марта
9 серия 25 марта
10 серия 25 марта
11 серия 1 апреля
12 серия 1 апреля
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