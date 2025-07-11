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Открытый брак 2 сезон: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

11 июля 2025, 15:45

1 мин.

«Открытый брак: Акт второй»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Открытый брак», реж. Иван Китаев, Анна Курбатова, Okko
Фото Кадр из сериала «Открытый брак», реж. Иван Китаев, Анна Курбатова, Okko

10 июля в онлайн-кинотеатре Okko стартовал второй акт сериала «Открытый брак». Если в первом сезоне проекта речь шла о расширении или даже стирании границ в отношениях, то в продолжении проекта персонажи, пережив взаимную измену, решают пойти другим путем.

В отличие от героев первого акта, они не стремятся сохранить брак и дают себе право на то, чтобы не прощать друг другу обиды — но ради ребенка все же решаются попробовать наладить общение через чат «Открытая семья».

Кто снялся в сериале «Открытый брак: Акт второй»

В продолжении проекта снялись Юлия Александрова, Павел Деревянко, Артур Бесчастный, Равшана Куркова, Екатерина Вилкова и Артем Ткаченко.

Трейлер сериала «Открытый брак: Акт второй»

Расписание релиза эпизодов сериала «Открытый брак: Акт второй»

1 серия 10 июля
2 серия 17 июля
3 серия 24 июля
4 серия 31 июля
5 серия 7 августа
6 серия 14 августа
7 серия 21 августа
8 серия 28 августа
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