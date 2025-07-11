«Открытый брак: Акт второй»: расписание релиза эпизодов

10 июля в онлайн-кинотеатре Okko стартовал второй акт сериала «Открытый брак». Если в первом сезоне проекта речь шла о расширении или даже стирании границ в отношениях, то в продолжении проекта персонажи, пережив взаимную измену, решают пойти другим путем.

В отличие от героев первого акта, они не стремятся сохранить брак и дают себе право на то, чтобы не прощать друг другу обиды — но ради ребенка все же решаются попробовать наладить общение через чат «Открытая семья».

Кто снялся в сериале «Открытый брак: Акт второй»

В продолжении проекта снялись Юлия Александрова, Павел Деревянко, Артур Бесчастный, Равшана Куркова, Екатерина Вилкова и Артем Ткаченко.

Трейлер сериала «Открытый брак: Акт второй»

Расписание релиза эпизодов сериала «Открытый брак: Акт второй»