«Открытый брак: Акт второй»: расписание релиза эпизодов
10 июля в онлайн-кинотеатре Okko стартовал второй акт сериала «Открытый брак». Если в первом сезоне проекта речь шла о расширении или даже стирании границ в отношениях, то в продолжении проекта персонажи, пережив взаимную измену, решают пойти другим путем.
В отличие от героев первого акта, они не стремятся сохранить брак и дают себе право на то, чтобы не прощать друг другу обиды — но ради ребенка все же решаются попробовать наладить общение через чат «Открытая семья».
Кто снялся в сериале «Открытый брак: Акт второй»
В продолжении проекта снялись Юлия Александрова, Павел Деревянко, Артур Бесчастный, Равшана Куркова, Екатерина Вилкова и Артем Ткаченко.
Трейлер сериала «Открытый брак: Акт второй»
Расписание релиза эпизодов сериала «Открытый брак: Акт второй»
|1 серия
|10 июля
|2 серия
|17 июля
|3 серия
|24 июля
|4 серия
|31 июля
|5 серия
|7 августа
|6 серия
|14 августа
|7 серия
|21 августа
|8 серия
|28 августа
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