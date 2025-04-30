Перезагрузка сериала «Отчаянные домохозяйки» находится в разработке

Издание Deadline сообщило, что перезагрузка «Отчаянных домохозяек» уже находится в разработке. Ребут получил название Wisteria Lane, как вымышленная улица, на которой живут персонажи сериала.

Над проектом работают Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары») и Натали Чейдез («Бортпроводница»).

Wisteria Lane расскажет о группе друзей, под фасадом чьей идеальной жизни скрываются секреты. Перезагрузка описывается веселой, сексуальной и мрачно-комедийной.

Создатель оригинальных «Отчаянных домохозяек» Марк Черри, согласно источникам, может в будущем быть привлечен к проекту, но на данный момент с ним не связан.

Когда выйдет перезапуск «Отчаянных домохозяек»

Дата выхода Wisteria Lane будет анонсирована позже.