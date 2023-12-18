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Острые козырьки спин-офф: сюжет и дата выхода
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Сегодня, 20:05

0 мин.

Netflix готовит к выходу сразу два спин-офф «Острых козырьков»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Томас Шелби.
Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»
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Вселенная «Острых козырьков» расширяется. Netflix готовит к выходу сразу два спин-офф сериала о криминальном мире Бирмингема 1920-х годов.

Согласно новому отчету Bloomberg, действие первого из них развернется в Бостоне XX века, а второй расскажет о юности матриарха клана Шелби Полли.

«Острые козырьки» — гангстерский сериал о деятельности преступного клана Шелби. В проект вошло шесть сезонов. Последний эпизод «Острых козырьков» вышел 3 апреля 2020 года.

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