По «Острым козырькам» снимут новый сериал
Издание Deadline сообщило, что создатель и сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт подтвердил, что идет работа над продолжением шоу для Netflix и BBC.
«Я очень рад анонсировать новую главу в истории «Острых козырьков». Действие сериала снова развернется в Бирмингеме и расскажет историю города, восставшего из пепла после бирмингемского блица. Новое поколение Шелби взяло управление в свои руки, и это будет чертовски захватывающее приключение», — рассказал Найт.
Исполнительными продюсерами сериала выступят Стивен Найт и Киллиан Мерфи. В продолжении проекта планируется два шестисерийных сезона.
Сейчас также идет работа над полнометражными «Острыми козырьками», которые пока не получили дату выхода.
