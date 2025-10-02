По «Острым козырькам» снимут новый сериал

Издание Deadline сообщило, что создатель и сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт подтвердил, что идет работа над продолжением шоу для Netflix и BBC.

«Я очень рад анонсировать новую главу в истории «Острых козырьков». Действие сериала снова развернется в Бирмингеме и расскажет историю города, восставшего из пепла после бирмингемского блица. Новое поколение Шелби взяло управление в свои руки, и это будет чертовски захватывающее приключение», — рассказал Найт.

Исполнительными продюсерами сериала выступят Стивен Найт и Киллиан Мерфи. В продолжении проекта планируется два шестисерийных сезона.

Сейчас также идет работа над полнометражными «Острыми козырьками», которые пока не получили дату выхода.