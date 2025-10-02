Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Острые козырьки новый сериал: что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

По «Острым козырькам» снимут новый сериал

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Острые козырьки», реж. Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Острые козырьки», реж. Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс и др., Netflix

Издание Deadline сообщило, что создатель и сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт подтвердил, что идет работа над продолжением шоу для Netflix и BBC.

«Я очень рад анонсировать новую главу в истории «Острых козырьков». Действие сериала снова развернется в Бирмингеме и расскажет историю города, восставшего из пепла после бирмингемского блица. Новое поколение Шелби взяло управление в свои руки, и это будет чертовски захватывающее приключение», — рассказал Найт.

Исполнительными продюсерами сериала выступят Стивен Найт и Киллиан Мерфи. В продолжении проекта планируется два шестисерийных сезона.

Сейчас также идет работа над полнометражными «Острыми козырьками», которые пока не получили дату выхода.

&laquo;Острые козырьки&raquo;, фильм: что известно&nbsp;&mdash; о&nbsp;чем будет, когда выйдет, актеры.Фильм «Острые козырьки»: что известно о полнометражном продолжении одноименного сериала

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Читайте далее
Фантастический боевик «Мир в огне» с Дэйвом Батистой вышел в российский прокат
Следующий материал
Фантастический боевик «Мир в огне» с Дэйвом Батистой вышел в российский прокат

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
20:05
Фантастический боевик «Мир в огне» с Дэйвом Батистой вышел в российский прокат
19:00
«Черный кролик»: рецензия на криминальный мини-сериал с Джудом Лоу
13:40
140 участников будут бороться за главный приз нового шоу на РЕН ТВ
1 окт 19:45
Спортивная комедия «Чед Пауэрс»: расписание релиза эпизодов
1 окт 19:30
Netflix показал трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо