Начались съемки фильма по сериалу «Острые козырьки»

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Издание Deadline сообщает, что съемки фильма по сериалу «Острые козырьки» уже начались. Netflix показал первое фото картины с Томасом Шелби (Киллиан Мерфи). В проекте также сыграют Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот.

События грядущего фильма развернутся во время Второй мировой войны. Другие детали сюжета пока неизвестны.

Фото Netflix

Премьеру картины «Острые козырьки» стоит ожидать ориентировочно в конце 2025 или в 2026 году.