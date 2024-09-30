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Острые козырьки фильм: съемки и первые кадры
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Сегодня, 18:55

0 мин.

Начались съемки фильма по сериалу «Острые козырьки»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Острые козырьки»
Фото Кадр из фильма «Острые козырьки»
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Издание Deadline сообщает, что съемки фильма по сериалу «Острые козырьки» уже начались. Netflix показал первое фото картины с Томасом Шелби (Киллиан Мерфи). В проекте также сыграют Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот.

События грядущего фильма развернутся во время Второй мировой войны. Другие детали сюжета пока неизвестны.

Киллиан Мерфи и Стивен Найт на съемочной площадке «Острых козырьков»
Фото Netflix

Премьеру картины «Острые козырьки» стоит ожидать ориентировочно в конце 2025 или в 2026 году.

Острые козырьки, Netflix. На Netflix выйдет фильм по сериалу «Острые козырьки»

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