На Netflix выйдет фильм по сериалу «Острые козырьки»

Полнометражное продолжение сериала «Острые козырьки» выйдет на платформе Netflix, сообщили представители видеосервиса в официальных соцсетях.

«Похоже, Томми Шелби еще не закончил со мной. Мне очень приятно возобновить сотрудничество со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией «Острых козырьков», — сообщил в своем заявлении исполнитель главной роли Киллиан Мерфи.

Первый сезон многосерийной криминальной драмы вышел в 2013 году, а финальный шестой — в 2022-м.

Дата выхода полнометражных «Острых козырьков» пока неизвестна.