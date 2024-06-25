На Netflix выйдет фильм по сериалу «Острые козырьки»
Полнометражное продолжение сериала «Острые козырьки» выйдет на платформе Netflix, сообщили представители видеосервиса в официальных соцсетях.
«Похоже, Томми Шелби еще не закончил со мной. Мне очень приятно возобновить сотрудничество со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией «Острых козырьков», — сообщил в своем заявлении исполнитель главной роли Киллиан Мерфи.
Первый сезон многосерийной криминальной драмы вышел в 2013 году, а финальный шестой — в 2022-м.
Дата выхода полнометражных «Острых козырьков» пока неизвестна.
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