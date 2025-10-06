Киллиан Мерфи рассказал, когда выйдет фильм по «Острым козырькам»

На шоу Грэма Нортона Киллиан Мерфи подтвердил, что съемки фильма по «Острым козырькам» завершены. Премьера полнометражного продолжения под названием «Бессмертный человек» запланирована на 2026 год.

Ожидалось, что картина выйдет в конце этого года, но поклонникам истории Томаса Шелби придется еще немного подождать.

Ранее Стивен Найт сообщил о начале работы над шоу по вселенной «Острых козырьков» для Netflix и BBC.