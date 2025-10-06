Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Острые козырьки фильм Бессмертный человек: когда выйдет — Киллиан Мерфи
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

0 мин.

Киллиан Мерфи рассказал, когда выйдет фильм по «Острым козырькам»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Острые козырьки», реж. Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Острые козырьки», реж. Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс и др., Netflix

На шоу Грэма Нортона Киллиан Мерфи подтвердил, что съемки фильма по «Острым козырькам» завершены. Премьера полнометражного продолжения под названием «Бессмертный человек» запланирована на 2026 год.

Ожидалось, что картина выйдет в конце этого года, но поклонникам истории Томаса Шелби придется еще немного подождать.

Ранее Стивен Найт сообщил о начале работы над шоу по вселенной «Острых козырьков» для Netflix и BBC.

&laquo;Острые козырьки&raquo;, фильм: что известно&nbsp;&mdash; о&nbsp;чем будет, когда выйдет, актеры.Фильм «Острые козырьки»: что известно о полнометражном продолжении одноименного сериала

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Политолог предрек политический кризис во Франции после отставки премьера Лекорню
Дегтярев заявил, что у всех российских сборных будет единая форма
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
В Яванском море в Индонезии произошел взрыв после падения метеорита
В Египте начинаются переговоры между Израилем и ХАМАС. Что пишут СМИ
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»

  • Сергей Кузнецов

    Классная спортивная новость)))

    06.10.2025

    • КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    5 окт 20:00
    Загадочное кино: 10 фильмов, которые сломают вам мозг
    4 окт 20:00
    Дорамы осени 2025 года: календарь
    3 окт 20:00
    Дружба и никакого секса: каким получился 2-й сезон сериала «Платонические отношения»
    3 окт 18:45
    Вышел тизер 2-го сезона сериала «Черное облако»
    3 окт 14:45
    На Netflix вышел сериал «Монстр. История Эда Гейна»