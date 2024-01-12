В прокат выйдет фильм «Остров изгоев» о выживании в Антарктиде по мотивам реальных событий

18 января в России состоится премьера французского триллера «Остров изгоев». Картина, в основу которой легли мемуары выдающейся путешественницы, мореплавательницы и писательницы Изабель Отисье, расскажет о тяготах выживания в Антарктиде.

По сюжету супружеская пара отправляется в долгожданное путешествие, но вскоре оно становится для них настоящим испытанием.