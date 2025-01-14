Опубликован трейлер сериала «Основная цель»
Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Основная цель» от режиссера Брэйди Худа («Молодой Морс»). По сюжету проекта молодой талантливый математик находится на пороге большого прорыва и начинает замечать, что его работа по поиску закономерности в простых числах привлекла к себе внимание опасных людей.
Кто снялся в сериале «Основная цель»
В проекте снялись Лео Вудалл, Куинтесса Суинделл, Сидсе Бабетт Кнудсен, Фра Фи, Дэвид Моррисси, Стивен Ри, Джейсон Флеминг, Джозеф Майделл и Али Сулиман.
Трейлер сериала «Основная цель»
Когда выйдет сериал «Основная цель»
Премьера сериала «Основная цель» состоится 22 января на платформе Apple TV+.
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