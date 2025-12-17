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Оскар 2026: шорт лист, кто вошел — Аватар 3, Злая 2 и Грешники
Фильмы и сериалы

17 декабря 2025, 16:35

2 мин.

Объявлены короткие списки номинантов на премию «Оскар» — 2026

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Часть 2», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Часть 2», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

Американская киноакадемия представила шорт-листы фильмов, претендующих на премию «Оскар» 2026 года. Больше всего возможностей в перспективе получить заветную статуэтку у фильмов «Грешники» и «Злая. Часть 2» — эти картины представлены в семи категориях из 12.

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Основные кандидаты на премию «Оскар» — 2026

Лучший международный фильм

  • «Вифлеем»
  • «Возвращение домой»
  • «Все, что от тебя осталось»
  • «Голос Хинд Раджаб»
  • «Звук падения»
  • «Левша»
  • «Метод исключения»
  • «Национальное достояние»
  • «Ночная смена»
  • «Палестина 36»
  • «Президентский торт»
  • «Простая случайность»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
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Лучшая операторская работа

  • «Баллада о маленьком игроке»
  • «Битва за битвой»
  • «Бугония»
  • «Грешники»
  • «Звук падения»
  • «Злая. Часть 2»
  • «Марти Великолепный»
  • «Новая волна»
  • «Песня звучит печально»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Сны поездов»
  • «Умри, моя любовь»
  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «F1»
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Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Грешники»
  • «Злая. Часть 2»
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»
  • «Супермен»
  • «Трон: Арес»
  • «Франкенштейн»
  • «Школьный автобус»
  • «Электрический штат»
  • «F1»
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Лучший оригинальный саундтрек

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Битва за битвой»
  • «Бугония»
  • «Гедда»
  • «Грешники»
  • «Дайан Уоррен: Непреклонная»
  • «Джей Келли»
  • «Дом из динамита»
  • «Достать ножи: Воскрешение покойника»
  • «Злая: Часть 2»
  • «Капитан Америка: Новый мир»
  • «Марти Великолепный»
  • «Нюрнберг»
  • «Истина и измена»
  • «Сны поездов»
  • «Сират»
  • «Трон: Арес»
  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «F1»
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Полный список претендентов доступен на официальном сайте Киноакадемии.

Когда объявят номинантов на премию «Оскар» — 2026

Окончательный список номинантов на «Оскар» объявят 22 января 2026 года.

Когда состоится церемония награждения «Оскар» — 2026

Победители премии «Оскар» станут известны 15 марта 2026 года.

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