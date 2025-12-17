Объявлены короткие списки номинантов на премию «Оскар» — 2026

Американская киноакадемия представила шорт-листы фильмов, претендующих на премию «Оскар» 2026 года. Больше всего возможностей в перспективе получить заветную статуэтку у фильмов «Грешники» и «Злая. Часть 2» — эти картины представлены в семи категориях из 12.

Основные кандидаты на премию «Оскар» — 2026

Лучший международный фильм

Когда объявят номинантов на премию «Оскар» — 2026

Окончательный список номинантов на «Оскар» объявят 22 января 2026 года.

Когда состоится церемония награждения «Оскар» — 2026

Победители премии «Оскар» станут известны 15 марта 2026 года.