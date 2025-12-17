Объявлены короткие списки номинантов на премию «Оскар» — 2026
Американская киноакадемия представила шорт-листы фильмов, претендующих на премию «Оскар» 2026 года. Больше всего возможностей в перспективе получить заветную статуэтку у фильмов «Грешники» и «Злая. Часть 2» — эти картины представлены в семи категориях из 12.
Основные кандидаты на премию «Оскар» — 2026
Лучший международный фильм
- «Вифлеем»
- «Возвращение домой»
- «Все, что от тебя осталось»
- «Голос Хинд Раджаб»
- «Звук падения»
- «Левша»
- «Метод исключения»
- «Национальное достояние»
- «Ночная смена»
- «Палестина 36»
- «Президентский торт»
- «Простая случайность»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
Лучшая операторская работа
- «Баллада о маленьком игроке»
- «Битва за битвой»
- «Бугония»
- «Грешники»
- «Звук падения»
- «Злая. Часть 2»
- «Марти Великолепный»
- «Новая волна»
- «Песня звучит печально»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Сны поездов»
- «Умри, моя любовь»
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «F1»
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Грешники»
- «Злая. Часть 2»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Супермен»
- «Трон: Арес»
- «Франкенштейн»
- «Школьный автобус»
- «Электрический штат»
- «F1»
Лучший оригинальный саундтрек
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Битва за битвой»
- «Бугония»
- «Гедда»
- «Грешники»
- «Дайан Уоррен: Непреклонная»
- «Джей Келли»
- «Дом из динамита»
- «Достать ножи: Воскрешение покойника»
- «Злая: Часть 2»
- «Капитан Америка: Новый мир»
- «Марти Великолепный»
- «Нюрнберг»
- «Истина и измена»
- «Сны поездов»
- «Сират»
- «Трон: Арес»
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «F1»
Полный список претендентов доступен на официальном сайте Киноакадемии.
Когда объявят номинантов на премию «Оскар» — 2026
Окончательный список номинантов на «Оскар» объявят 22 января 2026 года.
Когда состоится церемония награждения «Оскар» — 2026
Победители премии «Оскар» станут известны 15 марта 2026 года.
Последние новости