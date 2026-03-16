В номинации «Лучшая операторская работа» впервые за всю историю «Оскара» победила женщина

Премию «Оскар» в номинации «Лучшая операторская работа» получила Отем Дюральд Аркапоу. Она стала первой женщиной в истории премии, получившей золотую статуэтку киноакадемии в данной категории. Награду ей вручила актриса Деми Мур, которая в 2025 году получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Для «Грешников» это уже третья статуэтка за вечер, что серьезно укрепляет позиции картины в гонке за главный приз.