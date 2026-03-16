«Сентиментальная ценность» одержала победу в номинации «Лучший международный фильм» на «Оскаре»

Продолжается объявление победителей премии «Оскар — 2026». Обладателем заветной статуэтки в номинации «Лучший международный фильм» стала норвежская драма «Сентиментальная ценность».

Картина Йоакима Триера рассказывает о двух сестрах и их сложных отношениях с отцом — известным кинорежиссером, который спустя годы пытается восстановить семейные связи.

В ленте снимались Ренате Реинсве, Эль Фаннинг и Стеллан Скарсгард.

«Сентиментальная ценность» обошла такие ленты как «Секретный агент» Клебера Мендонсы, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Сират» Оливера Лаше, «Голос Хинд Раджаб» Каутера Бен Хания.

Напомним, в 2025 году картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля.