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Оскар 2026: Лучший международный фильм — Сентиментальная ценность
Фильмы и сериалы

16 марта, 05:17

1 мин.

«Сентиментальная ценность» одержала победу в номинации «Лучший международный фильм» на «Оскаре»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер, Arte France Cinema, Film i Vast, BBC Film
Оскар 2026: Лучший международный фильм — Сентиментальная ценность.
Фото Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер, Arte France Cinema, Film i Vast, BBC Film

Продолжается объявление победителей премии «Оскар — 2026». Обладателем заветной статуэтки в номинации «Лучший международный фильм» стала норвежская драма «Сентиментальная ценность».

Картина Йоакима Триера рассказывает о двух сестрах и их сложных отношениях с отцом — известным кинорежиссером, который спустя годы пытается восстановить семейные связи.

В ленте снимались Ренате Реинсве, Эль Фаннинг и Стеллан Скарсгард.

«Сентиментальная ценность» обошла такие ленты как «Секретный агент» Клебера Мендонсы, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Сират» Оливера Лаше, «Голос Хинд Раджаб» Каутера Бен Хания.

Напомним, в 2025 году картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля.

&laquo;Сентиментальная ценность&raquo;, фильм 2025 года: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода в&nbsp;России.«Сентиментальная ценность»: что известно о фильме, получившем Гран-при Каннского фестиваля

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