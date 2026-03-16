«Сентиментальная ценность» одержала победу в номинации «Лучший международный фильм» на «Оскаре»
Продолжается объявление победителей премии «Оскар — 2026». Обладателем заветной статуэтки в номинации «Лучший международный фильм» стала норвежская драма «Сентиментальная ценность».
Картина Йоакима Триера рассказывает о двух сестрах и их сложных отношениях с отцом — известным кинорежиссером, который спустя годы пытается восстановить семейные связи.
В ленте снимались Ренате Реинсве, Эль Фаннинг и Стеллан Скарсгард.
«Сентиментальная ценность» обошла такие ленты как «Секретный агент» Клебера Мендонсы, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Сират» Оливера Лаше, «Голос Хинд Раджаб» Каутера Бен Хания.
Напомним, в 2025 году картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля.
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