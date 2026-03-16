«Битва за битвой» получила «Оскар» в новой номинации «Лучший кастинг»

Продолжается объявление победителей «Оскара — 2026». Заветную статуэтку в новой номинации «Лучший кастинг» получила Кассандра Кулукундис за фильм «Битва за битвой». Это первое в истории премии вручение награды за лучший подбор актеров.

Картина Пола Томаса Андерсона рассказывает о бывшем участнике протестных движений, который оказывается втянут в опасную игру с прошлым. Главная звезда фильма — Леонардо Ди Каприо. В ленте также снялись Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Реджина Холл, Вуд Харрис, Тейяна Тейлор, Алана Хаим, Д. У. Моффетт, Чейз Инфинити и Джон Хугенэккер.