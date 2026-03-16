Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Оскар 2026: лучший кастинг, победитель новой номинации — Битва за битвой
Фильмы и сериалы

16 марта, 03:32

1 мин.

«Битва за битвой» получила «Оскар» в новой номинации «Лучший кастинг»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон, Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон, Warner Bros. Pictures

Продолжается объявление победителей «Оскара — 2026». Заветную статуэтку в новой номинации «Лучший кастинг» получила Кассандра Кулукундис за фильм «Битва за битвой». Это первое в истории премии вручение награды за лучший подбор актеров.

Картина Пола Томаса Андерсона рассказывает о бывшем участнике протестных движений, который оказывается втянут в опасную игру с прошлым. Главная звезда фильма — Леонардо Ди Каприо. В ленте также снялись Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Реджина Холл, Вуд Харрис, Тейяна Тейлор, Алана Хаим, Д. У. Моффетт, Чейз Инфинити и Джон Хугенэккер.

Битва за&nbsp;битвой фильм 2025: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Ему пророчат «Оскар»: обзор фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Ким Чен Ын указал на широкое распространение идей украинского неонацизма в мире
«Это огромный стимул». Нигматуллин вновь станет отцом, ждет ребенка от 23-летней супруги
Месси промахнулся с пенальти, забил рекордный гол на чемпионатах мира, а потом вновь совершил чудо. Что случилось в матче ЧМ-2026 Аргентина - Австрия
MP указало на значение для Польши скандала с ОУН на Украине
Мбаппе называют диктатором. Откуда взялось это прозвище?
Трамп предложил направить размороженные активы Ирана на закупку продукции у США
Читайте далее
Шон Пенн получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»
Следующий материал
Шон Пенн получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
22 июн 20:00
Тест: как хорошо вы знаете вселенную «Песни льда и пламени»
22 июн 18:35
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» выйдет 26 июня
22 июн 18:05
Где смотреть сериал «Элис и Стив»
22 июн 18:00
3-й сезон сериала «Интервью с вампиром»: расписание релиза эпизодов
22 июн 16:55
Стартовал 3-й сезон сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов