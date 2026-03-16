«Битва за битвой» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

В Лос-Анджелесе подошло к концу объявление лауреатов 98-й премии «Оскар». Главную статуэтку вечера за лучший фильм получила картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо. Лента обошла главного фаворита по числу номинаций — хоррор «Грешники», а также «Марти Великолепного» с Тимоти Шаламе.

Помимо главной статуэтки «Битва за битвой» одержала победу в пяти номинациях: «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший кастинг», «Лучший монтаж», «Лучший адаптированный сценарий». Всего картина была претендентом в 14 категориях.

«Битва за битвой» — самая высокобюджетная работа Пола Томаса Андерсона за всю его карьеру. На ее производство было потрачено свыше 130 миллионов долларов. Лента основана на постмодернистском романе «Вайнленд» Томаса Пинчона.

Ранее за эту картину Пол Томас Андерсон получил главную награду «Лучший режиссер полнометражного фильма» в рамках 78-й премии Гильдии режиссеров США.