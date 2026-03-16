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Оскар 2026: лучшая песня — Кей-поп-охотницы на демонов
Фильмы и сериалы

16 марта, 05:31

0 мин.

Трек из «Кей-поп-охотницы на демонов» победил в номинации «Лучшая песня к фильму»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов», реж. Крис Аппельханс, Мэгги Кан, Netflix
Оскар 2026: лучшая песня — Кей-поп-охотницы на демонов.
Фото Кадр из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов», реж. Крис Аппельханс, Мэгги Кан, Netflix

В Лос-Анджелесе продолжается объявление лауреатов 98-й премии Американской киноакадемии. Победителем в номинации «Лучшая песня к фильму» стала композиция Golden из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Трек обошел сильных конкурентов, закрепив за музыкальным фэнтези статус одного из главных триумфаторов вечера.

Ранее «Кей-поп-охотницы на демонов» забрали статуэтку в категории «Лучший анимационный фильм».

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