Трек из «Кей-поп-охотницы на демонов» победил в номинации «Лучшая песня к фильму»
В Лос-Анджелесе продолжается объявление лауреатов 98-й премии Американской киноакадемии. Победителем в номинации «Лучшая песня к фильму» стала композиция Golden из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Трек обошел сильных конкурентов, закрепив за музыкальным фэнтези статус одного из главных триумфаторов вечера.
Ранее «Кей-поп-охотницы на демонов» забрали статуэтку в категории «Лучший анимационный фильм».
Последние новости
27 сен 09:00
26 сен 21:00