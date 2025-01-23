Объявлены номинанты премии «Оскар — 2025»
Полный список номинантов «Оскар — 2025»
Лучший фильм
- «Анора»
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«Бруталист»
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«Боб Дилан: Никому не известный»
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«Конклав»
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«Дюна: Часть вторая»
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«Эмилия Перес»
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«Я все еще здесь»
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«Мальчишки из Никеля»
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«Субстанция»
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«Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший режиссер
- Шон Бэйкер («Анора»)
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Брэйди Корбет («Бруталист»)
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Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»)
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Жак Одиар («Эмилия Перес»)
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Корали Фаржа («Cубстанция»)
Лучшая актриса
- Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
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Карла Гаскон («Эмилия Перес»)
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Майки Мэдисон («Анора»)
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Деми Мур («Субстанция»)
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Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)
Лучший актер
- Эдриан Броуди («Бруталист»)
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Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
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Колман Доминго («Синг-Синг»)
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Рэйф Файнс («Конклав»)
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Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Анора»
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«Бруталист»
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«Настоящая боль»
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«5 сентября»
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«Субстанция»
Лучший адаптированный сценарий
- «Боб Дилан: Никому не известный»
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«Конклав»
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«Эмилия Перес»
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«Мальчишки из «Никеля»
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«Синг-синг»
Лучшая актриса второго плана
- Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)
- Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
- Фелисити Джонс («Бруталист»)
- Изабелла Росселлини («Конклав»)
- Зои Салдана («Эмилия Перес»)
Лучший актер второго плана
- Юра Борисов («Анора»)
- Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
- Гай Пирс («Бруталист»)
- Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)
Лучшие костюмы
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Гладиатор 2»
- «Носферату»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший грим и прически
- «Другой человек»
- «Эмилия Перес»
- «Носферату»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая песня
- «Эмилия Перес», El Mal
- «Эмилия Перес», Mi Camino
- «Элтон Джон: Никогда не поздно», Never too late
- «Синг-синг», Like a Bird
- «Батальон 6888», The Journey
Лучший короткометражный фильм
- «Залог»
- «Ануя»
- «Я не робот»
- «Последний рейнджер»
- «Человек, который не мог молчать»
Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Красивые мужчины»
- «В тени Кипариса»
- «Волшебные конфеты»
- «Путешествие к чуду»
- «Фу!»
Лучший оригинальный саундтрек
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший документальный фильм
- «Дневники черного ящика»
- «Нет другой земли»
- «Фарфоровая война»
- «Cаундтрек к государственному перевороту»
- «Cахарный тростник»
Лучший документальный короткометражный фильм
- Death by numbers
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I am ready, warden
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Incident
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Instruments of a beating heart
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The only girl in the orchestra
Лучший международный фильм
- «Я все еще здесь» (Бразилия)
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«Девушка с иглой» (Дания)
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«Эмилия Перес» (Франция)
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«Семя священного инжира» (Германия)
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«Поток» (Латвия)
Лучшая работа художника-постановщика
- «Бруталист»
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«Конклав»
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«Дюна: Часть вторая»
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«Носферату»
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«Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший монтаж
- «Анора»
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«Бруталист»
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«Эмилия Перес»
-
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший звук
- «Боб Дилан: Никому не известный»
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«Дюна: Часть вторая»
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«Эмилия Перес»
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«Злая: Сказка о ведьме Запада»
-
«Дикий робот»
Лучшие визуальные эффекты
- «Чужой: Ромул»
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«Другой человек»
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«Дюна: Часть вторая»
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«Планета обезьян: Новое царство»
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«Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая операторская работа
- «Бруталист»
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«Дюна: Часть вторая»
-
«Эмилия Перес»
-
«Мария»
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«Носферату»
Когда будет «Оскар — 2025»
97-я церемония награждения премии «Оскар» состоится 2 марта.