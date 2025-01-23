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Оскар 2025 номинанты: Анора, Конклав, Боб Дилан, Злая, Субстанция и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:46

3 мин.

Объявлены номинанты премии «Оскар — 2025»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Американская киноакадемия объявила номинантов на 97-ю премию «Оскар». В числе отмеченных проектов — «Анора» Шона Бэйкера», «Субстанция» Корали Фаржа и первая часть киномюзикла «Злая» Джона Чу.

Полный список номинантов «Оскар — 2025»

Лучший фильм

  • «Анора»

  • «Бруталист»

  • «Боб Дилан: Никому не известный»

  • «Конклав»

  • «Дюна: Часть вторая»

  • «Эмилия Перес»

  • «Я все еще здесь»

  • «Мальчишки из Никеля»

  • «Субстанция»

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший режиссер

  • Шон Бэйкер («Анора»)

  • Брэйди Корбет («Бруталист»)

  • Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»)

  • Жак Одиар («Эмилия Перес»)

  • Корали Фаржа («Cубстанция»)

Лучшая актриса

  • Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»)

  • Карла Гаскон («Эмилия Перес»)

  • Майки Мэдисон («Анора»)

  • Деми Мур («Субстанция»)

  • Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)

Лучший актер

  • Эдриан Броуди («Бруталист»)

  • Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)

  • Колман Доминго («Синг-Синг»)

  • Рэйф Файнс («Конклав»)

  • Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анора»

  • «Бруталист»

  • «Настоящая боль»

  • «5 сентября»

  • «Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Боб Дилан: Никому не известный»

  • «Конклав»

  • «Эмилия Перес»

  • «Мальчишки из «Никеля»

  • «Синг-синг»

Лучшая актриса второго плана

  • Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)
  • Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
  • Фелисити Джонс («Бруталист»)
  • Изабелла Росселлини («Конклав»)
  • Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Лучший актер второго плана

  • Юра Борисов («Анора»)
  • Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
  • Гай Пирс («Бруталист»)
  • Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Лучшие костюмы

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Гладиатор 2»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший грим и прически

  • «Другой человек»
  • «Эмилия Перес»
  • «Носферату»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая песня

  • «Эмилия Перес», El Mal
  • «Эмилия Перес», Mi Camino
  • «Элтон Джон: Никогда не поздно», Never too late
  • «Синг-синг», Like a Bird
  • «Батальон 6888», The Journey

Лучший короткометражный фильм

  • «Залог»
  • «Ануя»
  • «Я не робот»
  • «Последний рейнджер»
  • «Человек, который не мог молчать»

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Красивые мужчины»
  • «В тени Кипариса»
  • «Волшебные конфеты»
  • «Путешествие к чуду»
  • «Фу!»

Лучший оригинальный саундтрек

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший документальный фильм

  • «Дневники черного ящика»
  • «Нет другой земли»
  • «Фарфоровая война»
  • «Cаундтрек к государственному перевороту»
  • «Cахарный тростник»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • Death by numbers

  • I am ready, warden

  • Incident

  • Instruments of a beating heart

  • The only girl in the orchestra

Лучший международный фильм

  • «Я все еще здесь» (Бразилия)

  • «Девушка с иглой» (Дания)

  • «Эмилия Перес» (Франция)

  • «Семя священного инжира» (Германия)

  • «Поток» (Латвия)

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Бруталист»

  • «Конклав»

  • «Дюна: Часть вторая»

  • «Носферату»

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший монтаж

  • «Анора»

  • «Бруталист»

  • «Эмилия Перес»

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший звук

  • «Боб Дилан: Никому не известный»

  • «Дюна: Часть вторая»

  • «Эмилия Перес»

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

  • «Дикий робот»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Чужой: Ромул»

  • «Другой человек»

  • «Дюна: Часть вторая»

  • «Планета обезьян: Новое царство»

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая операторская работа

  • «Бруталист»

  • «Дюна: Часть вторая»

  • «Эмилия Перес»

  • «Мария»

  • «Носферату»

Когда будет «Оскар — 2025»

97-я церемония награждения премии «Оскар» состоится 2 марта.

Самые громкие скандалы премии &laquo;Оскар&raquo;: тайны и&nbsp;драмы кинематографа. Самые громкие скандалы премии «Оскар»: тайны и драмы кинематографа

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