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Оскар 2024: номинанты и дата церемонии награждения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

Опубликованы номинанты на премию «Оскар-2024»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бедные-несчастные».
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
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Стали известны номинанты на премию «Оскар-2024». Проектами-фаворитами 96-й церемонии стали фильмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (13 номинаций), картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса (11 номинаций) и криминальная драма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (10 номинаций).

Еще к числу наиболее номинированных картин можно отнести фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Маэстро» Брэдли Купера.

Церемония награждения победителей пройдет 10 марта.

Фильмы-номинанты Оскара 2024: Бедные-несчастные, Оппенгеймер, Солтберн и&nbsp;другие. Фильмы, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре» — 2024

Ранее мы рассказывали, кто победил на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

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