Опубликованы номинанты на премию «Оскар-2024»

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Стали известны номинанты на премию «Оскар-2024». Проектами-фаворитами 96-й церемонии стали фильмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (13 номинаций), картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса (11 номинаций) и криминальная драма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (10 номинаций).

Еще к числу наиболее номинированных картин можно отнести фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Маэстро» Брэдли Купера.

Церемония награждения победителей пройдет 10 марта.

Ранее мы рассказывали, кто победил на премии «Эмми» и «Золотой глобус».