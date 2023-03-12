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Сегодня, 21:45

Где и когда смотреть церемонию «Оскар-2023»

Ольга Стрельникова
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Оскар.
Фото Andrew H. Walker / Getty Images, Getty Images

Уже 95-й раз Американская академия кинематографических искусств и наук будет награждать лучших в мире кино. Этом году всемирно известная премия «Оскар» пройдет в ночь с 12 на 13 марта.

Трансляция начнется 13 марта в 3:00 по московскому времени и будет длиться примерно 2.5-3 часа.

Права на трансляцию «Оскара 2023» — у американской тв-компании ABC. В России премию официально не показывают, но можно воспользоваться платными сервисами.

  • Телеканал ABC;
  • YouTube TV (с ВПН).

А кроме того, транслировать церемонию неофициально планируют некоторые YouTube-каналы.

Поближе познакомиться с номинантами можно в нашем материале.

Аватар. 10 фильмов, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре» — 2023. Краткая справка

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