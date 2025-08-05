Стиль жизни
Орудия фильм 2025: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

5 августа, 19:05

0 мин.

Премьера хоррора «Орудия» состоится 8 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Орудия», реж. Зак Креггер, Warner Bros., New Line Cinema, Vertigo Entertainment
Фото Кадр из фильма «Орудия», реж. Зак Креггер, Warner Bros., New Line Cinema, Vertigo Entertainment

8 августа в зарубежный прокат выйдет картина «Орудия». Режиссером и сценаристом хоррора выступил Зак Креггер («Варвар»). По сюжету все дети в классе, кроме одного, исчезли. Учительница и жители городка хотят выяснить, кто за этим стоит.

Кто снялся в фильме «Орудия»

В картине снялись Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер, Тоби Хасс, Джун Рафаэль, Эми Мэдиган, Бенедикт Вонг и Мелисса Понцио

Трейлер фильма «Орудия»

