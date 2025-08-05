Премьера хоррора «Орудия» состоится 8 августа

8 августа в зарубежный прокат выйдет картина «Орудия». Режиссером и сценаристом хоррора выступил Зак Креггер («Варвар»). По сюжету все дети в классе, кроме одного, исчезли. Учительница и жители городка хотят выяснить, кто за этим стоит.

Кто снялся в фильме «Орудия»

В картине снялись Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер, Тоби Хасс, Джун Рафаэль, Эми Мэдиган, Бенедикт Вонг и Мелисса Понцио