Орландо Блум снялся в документальном сериале об экстремальных видах спорта
Стриминговый сервис Peacock представил тизер нового проекта «Orlando Bloom: To The Edge». В ролике британский актер пробует себя в таких экстремальных видах спорта, как вингсьют-полеты, фридайвинг и скалолазание. Орландо Блум также выступил в качестве исполнительного продюсера грядущего шоу, которое будет состоять из трех эпизодов.
Создатели документального сериала описывают его как путешествие с целью физического и духовного самопознания. Звезде франшизы «Пираты Карибского моря» предстоит преодолеть свои страхи и вдохновить зрителей на изучение и расширение собственных возможностей.
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