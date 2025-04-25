На Netflix вышел боевик «Опустошение» с Томом Харди

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Сегодня, 25 апреля, на платформе Netflix состоялась премьера боевика «Опустошение», режиссером и сценаристом которого выступил Гарет Эванс («Банды Лондона», «Апостол»). По сюжету проекта детектив разыскивает исчезнувшего сына политика, параллельно распутывая заговор.

Кто снялся в фильме «Опустошение»

В боевике снялись Том Харди, Локхарт Огилве, Джастин Корнвэлл, Джим Цезар, Кселиа Мендес-Джонс, Ричард Хэррингтон, Серхат Метин, Тимоти Олифант и Гордон Александр.