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Опустошение фильм 2025: трейлер и дата выхода, где смотреть — Том Харди
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

1 мин.

На Netflix вышел боевик «Опустошение» с Томом Харди

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Опустошение», реж. Гарет Эванс, Netflix
Фото Кадр из фильма «Опустошение», реж. Гарет Эванс, Netflix
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Сегодня, 25 апреля, на платформе Netflix состоялась премьера боевика «Опустошение», режиссером и сценаристом которого выступил Гарет Эванс («Банды Лондона», «Апостол»). По сюжету проекта детектив разыскивает исчезнувшего сына политика, параллельно распутывая заговор.

Кто снялся в фильме «Опустошение»

В боевике снялись Том Харди, Локхарт Огилве, Джастин Корнвэлл, Джим Цезар, Кселиа Мендес-Джонс, Ричард Хэррингтон, Серхат Метин, Тимоти Олифант и Гордон Александр.

Трейлер фильма «Опустошение»

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