Опубликованы новые кадры из «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе
Apple поделилась новыми кадрами из «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. На них можно увидеть героев Роберта де Ниро, Леонардо ДиКаприо и Лили Гладстон.
Премьера «Убийц цветочной луны» состоится на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы. В мировой прокат картина выйдет 20 октября.
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