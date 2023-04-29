Опубликованы новые кадры из «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе

Apple поделилась новыми кадрами из «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. На них можно увидеть героев Роберта де Ниро, Леонардо ДиКаприо и Лили Гладстон.

Премьера «Убийц цветочной луны» состоится на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы. В мировой прокат картина выйдет 20 октября.