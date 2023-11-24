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Опубликовано новое видео, приуроченное к 60-летию «Доктора Кто»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:50

1 мин.

Все время и пространство в новом видео, приуроченном к 60-летию «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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Doctor Who не дает забыть о скорой премьере спецвыпусков «Доктора Кто», посвященных 60-летию сериала. На этот раз канал опубликовал видео, которое пытается уместить историю Повелителя Времени в пару минут.

Недавно шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис рассказал, что пятнадцатый сезон проекта по его подсчетам выйдет в мае 2025 года: «Это такой безумный эпизод, что мне пришлось представить его с диаграммой, объясняющей, что происходит! Раньше мне никогда в жизни не приходилось этого делать».

Ранее шоураннер объяснял, как Disney влияет на будущее франшизы.

Первый спецэпизод «Доктора Кто» к 60-летию сериала выйдет уже 25 ноября, а для тех, кто не может ждать, Doctor Who представил превью из будущего спецвыпуска.

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