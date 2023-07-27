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Сегодня, 14:15

Опубликован трейлер третьего сезона «Убийств в одном здании»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Убийства в одном здании».

Популярный комедийный детектив возвращается на экраны! В сети появился расширенный трейлер продолжения сериала «Убийства в одном здании»: новый эпизоды начнут выходить уже 8 августа. На сей раз трем соседям, которых объединила работа над тру-крайм подкастом, предстоит разобраться в обстоятельствах смерти театрального актера.

Главные роли по-прежнему исполняют Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт, а вот среди новичков третьего сезона — Пол Радд, знакомый зрителям по образу Человека-муравья, звезда сериала «Эмили в Париже» Эшли Пак и трехкратная лауреатка «Оскара» Мэрил Стрип.

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