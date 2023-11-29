Джессика Честейн пытается освободиться от своего прошлого в трейлере фильма «Память»

Ketchup Entertainment опубликовал трейлер фильма «Память», главные роли к котором сыграли Джессика Честейн и Питер Сарсгаард.

По сюжету главные герои шаг за шагом выстраивают отношения вопреки психологическим травмам своего прошлого.

Джессика Честейн рассказывала, что сценарий фильма привлек ее за то, что в нем не было совершенно никаких клише, а ее персонаж Сильвия пыталась исцелиться от травмирующих воспоминаний, встретив того, кто теряет связь с прошлым.

За сценарий и постановку «Памяти» отвечает Мишель Франко («Хроник»).

В фильме снялись Брук Тимбер, Росс Бродар, Джош Чарльз, Дэвис Даффилд, Рэнд Фарис, Элси Фишер и Алексис Рэй Форленца.

Премьера картины «Память» пройдет 22 декабря.