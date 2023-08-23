Опубликован трейлер блокбастера «Мятежная Луна» от Зака Снайдера

22 августа в сети появился трехминутный проморолик грядущей научно-фантастической ленты. Фильм Зака Снайдера, снявшего такие хиты, как «300 спартанцев», «Хранители» и «Лига справедливости», расскажет об отдаленном уголке галактики, мирным жителям которой угрожает жестокий тиран. Их единственным шансом на спасение может стать лишь таинственная незнакомка.

Премьера первой части «Мятежной Луны» запланирована на 22 декабря. Продолжение выйдет спустя четыре месяца, в апреле 2024 года. В съемках масштабного проекта приняли участие София Бутелла («Kingsman: Секретная служба»), Чарли Ханнэм («Джентльмены»), Джена Мэлоун (сага «Голодные игры») и другие. Одного из персонажей озвучил двукратный обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс.