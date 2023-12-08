Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Опубликован тизер-трейлер постапокалиптического сериала «Фоллаут»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 00:30

1 мин.

Опубликован тизер-трейлер постапокалиптического сериала «Фоллаут»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Фоллаут»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Prime Video представил тизер-трейлер сериала «Фоллаут» (Fallout). Проект основан на серии одноименных видеоигр, созданных компанией Interplay Entertainment.

По сюжету после ядерного конфликта 2077 года персонажи должны приспособиться к существующей реальности.

Одним из авторов проекта выступает Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана, представившего в этом году картину о создателе атомной бомбы.

В фантастическом боевике снялись Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Кайл Маклоклен, Кселия Мендес-Джонс, Аарон Мотен, Лир Лири и Род Луцци.

Премьера сериала «Фоллаут» запланирована на 12 апреля 2024 года.

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Правительство Норвегии ужесточит правила для украинских беженцев
Израиль совершил ответные удары по Сирии после обстрела Голанских высот
Двух пострадавших при стрельбе в Брянске детей доставят в Москву
Песков сообщил о завершении пятичасовых переговоров Путина и Раиси
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
7 дек 20:45
Егорян — о сериале «Слово пацана»: «В конце концов он покажет, что ничем хорошим бандитизм не кончается»
7 дек 19:06
Нигматуллин: «Примерно понимаю, о чем речь в «Слове пацана». Пару раз в то время оставался без ботинок»
7 дек 14:20
«Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»
7 дек 13:00
На сайтах объявлений появилась одежда в стиле сериала «Слово пацана»
7 дек 11:26
Хабиб ответил звезде сериала «Слово пацана»: «Теперь ты круче меня»
dasdsadada