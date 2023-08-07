Опубликован первый промо-ролик картины «Майор Гром: Игра»

На YouTube-канале издательства Bubble Comics появилось дебютное видео в поддержку новой главы приключений Игоря Грома. Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет на экраны в 2024 году, а пока зрителям показали кадры со съемок, которые вновь возглавил Олег Трофим. Напомним, что режиссер снял не только первую часть саги, но и приквел «Гром: Трудное детство».

В сиквеле к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский. Среди новичков — Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин и комик Евгений Чебатков. События картины развернутся спустя год после тех, что произошли в ленте «Майор Гром: Чумной Доктор».