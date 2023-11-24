Опубликован первый кадр сиквела «Мятежной луны» Зака Снайдера

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Журнал Empire опубликовал первый кадр фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна: Дарующий шрамы», по сюжету которого мирной колонии на окраине вселенной угрожает тиран по имени Балисариус.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна: Дарующий шрамы»

Премьера фильма «Мятежная Луна: Дарующий шрамы» пройдет 19 апреля 2024 года.

Ранее Netflix показал трехминутный трейлер первой части «Мятежной луны», которая выйдет 22 декабря.