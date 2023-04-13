Опубликован первый кадр из фильма по Gran Turismo

Empire опубликовал эксклюзивный первый кадр из спортивной драмы Gran Turismo. Картина основана на реальной истории Янна Марденоборо — фаната гоночных автосимуляторов, который победил в турнире по Gran Turismo 5 и стал водителем Nissan.

Премьера картины назначена на август 2023 года. Главные роли в ней исполнят Арчи Мадекве («Солнцестояние»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Орландо Блум («Пираты Карибского моря»). Поставит фильм режиссер «Района №9» Нил Бломкамп.