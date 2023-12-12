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Опубликован отрывок из фильма «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун и Марком Руффало
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:05

0 мин.

Эмма Стоун и Марк Руффало танцуют в отрывке из фильма «Бедные-несчастные»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Эмма Стоун, Марк Руффало.
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
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SearchlightPictures представил отрывок грядущего фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», в котором Белла Бакстер (Эмма Стоун) и Дункан Веддерберн (Марк Руффало) танцуют: гавная героиня пытается выразить себя, а персонаж Руффало — сгладить острые углы.

Премьера картины запланирована на 8 декабря, а более широкий релиз фильма пройдет 22 декабря.

Ранее создатели картины рассказали о съемках «Бедных-несчастных».

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