Эмма Стоун и Марк Руффало танцуют в отрывке из фильма «Бедные-несчастные»
SearchlightPictures представил отрывок грядущего фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», в котором Белла Бакстер (Эмма Стоун) и Дункан Веддерберн (Марк Руффало) танцуют: гавная героиня пытается выразить себя, а персонаж Руффало — сгладить острые углы.
Премьера картины запланирована на 8 декабря, а более широкий релиз фильма пройдет 22 декабря.
Ранее создатели картины рассказали о съемках «Бедных-несчастных».
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