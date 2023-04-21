Опубликован новый трейлер фильма «Форсаж 10»

На YouTube-канале серии «Форсаж» вышел второй трейлер десятого фильма. В нем семье Доминика Торетто (Вин Дизель) противостоит Данте Рейес (Джейсон Момоа) — сын антагониста пятого фильма.

Судя по трейлеру, действия картины затронут несколько городов в разных странах: в кадре показали погоню по Риму и встречу героев Дизеля и Момоа в Рио-де-Жанейро.

Премьера предпоследнего «Форсажа» назначена на 19 мая.