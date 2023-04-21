Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

Опубликован новый трейлер фильма «Форсаж 10»

Георгий Амиян
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из трейлера к фильму «Форсаж 10».

На YouTube-канале серии «Форсаж» вышел второй трейлер десятого фильма. В нем семье Доминика Торетто (Вин Дизель) противостоит Данте Рейес (Джейсон Момоа) — сын антагониста пятого фильма.

Судя по трейлеру, действия картины затронут несколько городов в разных странах: в кадре показали погоню по Риму и встречу героев Дизеля и Момоа в Рио-де-Жанейро.

Премьера предпоследнего «Форсажа» назначена на 19 мая.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Фильмы
2
0
Читайте также
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аватар: Путь воды» стал самым прибыльным фильмом 2022 года

С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости