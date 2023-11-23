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Опубликован новый трейлер фильма «Бедные-несчастные»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 00:30

0 мин.

Эмма Стоун танцует в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
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SearchlightPictures опубликовал новый трейлер фильма «Бедные-несчастные», в котором говорится, что познать жизнь можно лишь пережив как хорошее, так и плохое.

В фильме Йоргоса Лантимоса снялись Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Рами Юссеф, Марк Руффало, Вики Пеппердин, Джек Бартон и Чарли Хискок.

Премьера картины запланирована на 8 декабря.

Ранее Марк Руффало рассказал, что фильм «Бедные-несчастные» спас его от амплуа депрессивного отца.

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