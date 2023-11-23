Эмма Стоун танцует в новом трейлере фильма «Бедные-несчастные»
SearchlightPictures опубликовал новый трейлер фильма «Бедные-несчастные», в котором говорится, что познать жизнь можно лишь пережив как хорошее, так и плохое.
В фильме Йоргоса Лантимоса снялись Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Рами Юссеф, Марк Руффало, Вики Пеппердин, Джек Бартон и Чарли Хискок.
Премьера картины запланирована на 8 декабря.
Ранее Марк Руффало рассказал, что фильм «Бедные-несчастные» спас его от амплуа депрессивного отца.
Последние новости
22 ноя 20:15
22 ноя 17:40
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже